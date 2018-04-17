Korkunç Eziyetler: Erkeklerin Cinsel Organını Yakıyorlar, Kadınların..

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, bir rapor hazırladı ve bölücü terör örgütüne yönelik hazırladığı bu raporun ayrıntılarını açıkladı. Begeç açıklamasında, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." ifadelerini kullandı.

CİNSEL ŞİDDET OLAYLARI.

BM Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının görüşüldüğü oturuma katılan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç burada önemli açıklamalarda ve bilgilendirmelerde bulundu. Burada konuşan Begeç, Suriye'de hem rejim hem de DEAŞ ve PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin işlediği, BM raporlarına da giren “korkunç” cinsel şiddet olaylarına dikkatleri çekti ve önemli uyarılarda bulundu.

ERKEKLERİN CİNSEL ORGANINI YAKIYORLAR

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun geçtiğimiz ay yayımlanan raporunun, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin Rakka'da alıkoyduğu erkeklere şiddet uyguladığı, cinsel organlarını yaktığı ya da yakmakla tehdit ettiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." diye konuştu.

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