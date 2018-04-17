Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Korkunç Eziyetler: Erkeklerin Cinsel Organını Yakıyorlar, Kadınların..

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç hazırladığı bölücü terör örgütü raporunda örgütün üyelerine uyguladığı akıl almaz işkenceleri kaleme aldı.

banner396

Korkunç Eziyetler: Erkeklerin Cinsel Organını Yakıyorlar, Kadınların..

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç hazırladığı bölücü terör örgütü raporunda örgütün üyelerine uyguladığı akıl almaz işkenceleri kaleme aldı.

17 Nisan 2018 Salı 09:40
Korkunç Eziyetler: Erkeklerin Cinsel Organını Yakıyorlar, Kadınların..

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, bir rapor hazırladı ve bölücü terör örgütüne yönelik hazırladığı bu raporun ayrıntılarını açıkladı. Begeç açıklamasında, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." ifadelerini kullandı.

CİNSEL ŞİDDET OLAYLARI.

BM Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının görüşüldüğü oturuma katılan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç burada önemli açıklamalarda ve bilgilendirmelerde bulundu. Burada konuşan Begeç, Suriye'de hem rejim hem de DEAŞ ve PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin işlediği, BM raporlarına da giren “korkunç” cinsel şiddet olaylarına dikkatleri çekti ve önemli uyarılarda bulundu. 

ERKEKLERİN CİNSEL ORGANINI YAKIYORLAR

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun geçtiğimiz ay yayımlanan raporunun, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin Rakka'da alıkoyduğu erkeklere şiddet uyguladığı, cinsel organlarını yaktığı ya da yakmakla tehdit ettiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." diye konuştu. 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaPkkEziyetCinsel IstismarTecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Partili İsim FETÖ'den Gözaltına Alındı
AK Partili İsim FETÖ'den Gözaltına Alındı
BOTAŞ En Az Lise Mezunu Personel Alacak
BOTAŞ En Az Lise Mezunu Personel Alacak
Mahir Ünal'dan Saadet Partisi Genel Başkanının Eleştirilerine Yanıt 'Değerlendirmeye Değer Görmüyorum'
Mahir Ünal'dan Saadet Partisi Genel Başkanının Eleştirilerine Yanıt 'Değerlendirmeye Değer Görmüyorum'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim