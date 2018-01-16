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Korku Filmi Gerçek Oldu! 13 Çocuğunu Evinde Esir Tutan Karı-Koca Yakalandı

ABD'nin California kentinde kimileri karanlıkta zincirlenmiş halde bulunan ve aç bırakılan 13 çocuğu evinde esir tuttuğu öğrenilen çift yakalandı.

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Korku Filmi Gerçek Oldu! 13 Çocuğunu Evinde Esir Tutan Karı-Koca Yakalandı

ABD'nin California kentinde kimileri karanlıkta zincirlenmiş halde bulunan ve aç bırakılan 13 çocuğu evinde esir tuttuğu öğrenilen çift yakalandı.

16 Ocak 2018 Salı 10:17
Korku Filmi Gerçek Oldu! 13 Çocuğunu Evinde Esir Tutan Karı-Koca Yakalandı

Korku Filmi Gerçek Olldu! 13 Çocuğunu Evinde Esir Tutan Karı-Koca Yakalandı

ABD'nin California kentinde kimileri karanlıkta zincirlenmiş halde bulunan ve aç bırakılan 13 çocuğu evinde esir tuttuğu öğrenilen çift yakalandı.

ABD'nin California eyaletinde karanlıkta yataklara zincirlenmiş ve aç bırakılmış 13 çocuğu evlerinde esir tuttuğu öğrenilen bir çift yakalandı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, çifti, işkenceden ve çocukları tehlikeye atmaktan ötürü gözaltına aldıklarını açıklayan yetkililer, 17 yaşında bir genç kızın olay yerinden kaçmayı başarması sayesinde evin bulunduğunu söyledi. Pazar günü kaçtığı öğrenilen genç kızın evde bulduğu bir cep telefonuyla polis ve FBİ'a haber verdiği, anne ile babasının kendisiyle birlikte 12 kardeşini esir tuttuğunu söylediği bildirildi. Genç kızın sadece 10 yaşında gözüktüğü ve çok zayıf olduğu kaydedildi. 57 yaşındaki David Allen Turpin ve 49 yaşındaki Anna Turpin'in evinde yaşayan 2 ile 29 yaş arasında 12 çocuğu olduğu öğrenildi. Komşuları çiftin çok konuşkan bir çift olmadığını çok nadiren evden çıktıklarını evlerinin çevrelerinin de idrar koktuğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan çocuklarla ilgili konuşan hastane müdürü Mark Uffer, "Bütün çalışanlar için olan biten çok üzücü, gördükleriniz inanılır gibi değil" dedi.

Reuters'a konuşan Tupin çiftinin komşusuysa, "Onların hakkında bir şey bilmeniz pek mümkün değildi. Onların bir yere ziyarete gittiğini, ya da kimsenin onlara dışarıdan geldiğini görmezdiniz. Sadece bazen dışarı çıkıp market alışverişi yaparlardı" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 16.01.2018 11:03
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