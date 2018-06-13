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Köprü ve Otoyollar 4 Gün Ücretsiz Olacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz oluyor.  Bakanlar Kurulu'nun konuya dair Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Köprü ve Otoyollar 4 Gün Ücretsiz Olacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz oluyor.  Bakanlar Kurulu'nun konuya dair Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 18:59
Köprü ve Otoyollar 4 Gün Ücretsiz Olacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz oluyor.  Bakanlar Kurulu'nun konuya dair Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Ramazan Bayramı dolayısıyla 14 Haziran 2018 Perşembe saat 00.00'dan başlayarak 18 Haziran Pazartesi günü saat 07.00 'ye kadar KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM geçişlerinde ücret alınmayacak. Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 15 Haziran 2018 tarihi saat 00.00'dan başlayarak 17 Haziran 2018 saat 00.00'e kadar ücretsiz olacak.

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Köprü Ve Otoyollar ücretsiz Olacak
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