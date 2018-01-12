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Köpeğini Korumak İsterken Doğu Kahverengi Yılanı Tarafından Öldürüldü

İngiliz adam, evcil hayvanını korumak için evinin yakınlarında karşısına çıkan yılanı uzaklaştırmak isterken, en zehirli ikinci tür olarak bilinen hayvan tarafından sokularak feci şekilde hayatını kaybetti.

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Köpeğini Korumak İsterken Doğu Kahverengi Yılanı Tarafından Öldürüldü

İngiliz adam, evcil hayvanını korumak için evinin yakınlarında karşısına çıkan yılanı uzaklaştırmak isterken, en zehirli ikinci tür olarak bilinen hayvan tarafından sokularak feci şekilde hayatını kaybetti.

12 Ocak 2018 Cuma 15:44
Köpeğini Korumak İsterken Doğu Kahverengi Yılanı Tarafından Öldürüldü

Köpeğini Korumak İsterken! Dünyanın En Zehirli İkinci Yılanı Tarafından Öldürüldü

İngiliz adam, evcil hayvanını korumak için evinin yakınlarında karşısına çıkan yılanı uzaklaştırmak isterken, en zehirli ikinci tür olarak bilinen hayvan tarafından sokularak feci şekilde hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Tamworth şehrinde yaşayan adam, Evcil hayvanını korumak için evinin yakınlarında karşısına çıkan yılanı uzaklaştırmak isterken, en zehirli ikinci tür olarak bilinen yılan tarafından sokuldu. 24 yaşındaki şahıs, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde Cole yolundaki evinin önünde evcil hayvanını korumak için önlerine çıkan yılanı uzaklaştırmak istedi. O esnada oldukça zehirli bir tür olan doğu kahverengi yılan tarafından sokulan adam derhal acil servisi aradı. Olay yerine gelen doktorların tüm müdahelesine rağmen talihsiz ingiliz hayatını kaybetti. 

DOĞU KAHVERENGİ YILANI

Doğu kahverengi yılanı genellikle kahverengi yılan olarak anılan bir Avustralya elapididir. Çok güçlü zehiri insanların yoğunlaştığı Avustralya'nın doğu kıyısı olan habitatı ile birleştiğinde birçok ölüme sebep olur.

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Son Güncelleme: 12.01.2018 16:03
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Doğu Kahverengi Yılanı SaldırıDoğu Kahverengi Yılanı
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