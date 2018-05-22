Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Köpeğe İstismarda Bulunan Sapığın Savunması Bile Mide Bulandırdı!

Konya'da bir kişinin köpeğe cinsel istismarda bulunduğu görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı öne sürülen A.Ş'ye, Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü tarafından hayvana kötü muamele suçundan 625 lira para cezası verildi, ayrıca şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 

banner396

Köpeğe İstismarda Bulunan Sapığın Savunması Bile Mide Bulandırdı!

Konya'da bir kişinin köpeğe cinsel istismarda bulunduğu görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı öne sürülen A.Ş'ye, Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü tarafından hayvana kötü muamele suçundan 625 lira para cezası verildi, ayrıca şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 

22 Mayıs 2018 Salı 16:18
Köpeğe İstismarda Bulunan Sapığın Savunması Bile Mide Bulandırdı!

Konya'da bir kişinin köpeğe cinsel istismarda bulunduğu görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı öne sürülen A.Ş'ye, Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü tarafından hayvana kötü muamele suçundan 625 lira para cezası verildi, ayrıca şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 

Görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını, telefonu kahvede unuttuğunu birilerinin videoyu telefonuna yükleyip internete attığını öne süren A.Ş, "Cep telefonumu bir kıraathanede unuttum. Orada bilmediğim şahıslar tarafından telefonuma yüklenmiş. Bu görüntüler bana ait değildir." diyerek kendini savundu. 

Görüntülerdeki şahsın A.Ş. olduğuna dair kuvvetli şüphe olduğunu belirten yetkililer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Iğrenç SavunmaKöpeğe Cinsel Istismar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fıstık Krizinde Yeni Gelşime! Fiyatlar Düşüyor
Fıstık Krizinde Yeni Gelşime! Fiyatlar Düşüyor
Ne Yaptın Sen Teyze! Yaşlı Kadın Yılan Korkusu Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
Ne Yaptın Sen Teyze! Yaşlı Kadın Yılan Korkusu Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
Ankara'da Dehşete Düşüren Köpek Saldırısı! 25'i Birden Saldırdı
Ankara'da Dehşete Düşüren Köpek Saldırısı! 25'i Birden Saldırdı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim