Köpeğe İstismarda Bulunan Sapığın Savunması Bile Mide Bulandırdı!

Konya'da bir kişinin köpeğe cinsel istismarda bulunduğu görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı öne sürülen A.Ş'ye, Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü tarafından hayvana kötü muamele suçundan 625 lira para cezası verildi, ayrıca şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını, telefonu kahvede unuttuğunu birilerinin videoyu telefonuna yükleyip internete attığını öne süren A.Ş, "Cep telefonumu bir kıraathanede unuttum. Orada bilmediğim şahıslar tarafından telefonuma yüklenmiş. Bu görüntüler bana ait değildir." diyerek kendini savundu.

Görüntülerdeki şahsın A.Ş. olduğuna dair kuvvetli şüphe olduğunu belirten yetkililer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

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