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Konya'da Zincirleme Kaza! Kahreden Haber Geldi!

Konya'da otobüs, midibüs, Tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken , 18 kişinin yaralandığı bildiriliyor.  Kaza akşam saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi.

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Konya'da Zincirleme Kaza! Kahreden Haber Geldi!

Konya'da otobüs, midibüs, Tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken , 18 kişinin yaralandığı bildiriliyor.  Kaza akşam saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:10
Konya'da Zincirleme Kaza! Kahreden Haber Geldi!

Konya'da Zincirleme Kaza! Kahreden Haber Geldi!

Konya'da otobüs, midibüs, Tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken , 18 kişinin yaralandığı bildiriliyor.  Kaza akşam saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre, Afyonkarahisar istikametinden Konya'ya seyir halinde olan A.C.S'nin kontorlündeki tır, kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Yolda seyir halinde olan 43 yaşınbdaki Tunahan Uyanık idaresindeki otomobil de kaza yapan Tır'a yardım için yol kenarına durdu. Arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs kazayı fark ederek kayarken, bir başka yolcu otobüsü midibüse çarptı. Midibüs de sürüklenerek kaza yapanlara yardım etmek için duran otomobile girdi.

KIZ ÇOCUĞU KURTARILAMADI! AİLE YASA BOĞULDU

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan ve henüz 5 yaşında olduğu öğrenilen Eslem Sena uyanık araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Kazada yaralanan 20 kişi Kadınhanı ve Ilgın Devlet Hastanesi ile Selçuk Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayı yara almadan atlatan ve otobüste yolcu olduğunu söyleyen bir kişi, "Biz geldik, tır yolun ortasında duruyordu. Biz sağa doğru kaçtık. Sonra yolu izliyordum, yaralıları gördüm, biz de yardıma koştuk, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yedek otobüs gelecek, devam edeceğiz" dedi. Bu arada kaza yerinde yardım etmek için duran ailenin 5 yaşındaki küçük kız çocuğu Eslem Sena Uyanık'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 25.01.2018 10:28
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