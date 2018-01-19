Konya'da Otobüs Devrildi! 38 Kişi Yaralandı
Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıktığı bildirilen bir otobüsün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 38 kişi yaralandı.
Konya'da saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazaya ilişkin yeni bilgiler geldi. Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde meydana gelen kazada 38 kişi yaralandı. Bedih Ü yönetimindeki 31 plakalı yolcu otobüsü, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan otobüsteki 38 yolcu olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Konya-Afyonkarahisara karayolu dün akşam saatlerinde yoğun kar sebebiyle uzun süre trafiğe kapatılmıştı .
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