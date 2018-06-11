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Konya'da İş Yeri Sahipleri ve Suriyeli İşçiler Birbirine Girdi! 6 Yaralı

Konya'da iş yeri sahipleri ile işçiler arasında taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.  Konya'da iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenilen kavgada 6 kişi yaralandı.

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Konya'da İş Yeri Sahipleri ve Suriyeli İşçiler Birbirine Girdi! 6 Yaralı

Konya'da iş yeri sahipleri ile işçiler arasında taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.  Konya'da iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenilen kavgada 6 kişi yaralandı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 16:43
Konya'da İş Yeri Sahipleri ve Suriyeli İşçiler Birbirine Girdi! 6 Yaralı

Elde edilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Ahmet K, Babası Muhammed K.  kardeşi Fattum K. ve Kuzeni Muhammed K. ile daha önce çalıştığı öne sürülen Ahmet Günay'a ait merkez Karatay'daki tekstil atölyesine gitti.

Burada 41 yaşındaki Mehmet Günay isimli vatandaştan alacakları olduğunu ve bunu temin etmek istediklerini isteyen Suriyelilerle iş yeri sahibi ve bazı çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada İş yeri sahibi Ahmet ve Ağabeyi Mehmet Günay , iş yeri personeli Sedat Yenice ile karşı gruptan Muhammed K. , Muhammed K. ve Fattum K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelenin ardından ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldılar. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan kimse yok.

Ahmet K. ve tedavisi tamamlanan Muhammed K.'nin daha sonra polis tarafından gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.06.2018 16:58
Anahtar Kelimeler:
KonyaKonya Son Dakika
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