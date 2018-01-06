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Konya'da Dehşet! 4 Kişiyi Öldürdükten Sonra Jandarmayı Aradı

Konya'da bir inşaat firmasını basarak rastgele ateş saçan bir kişi 3 kişiyi öldürdü, bir kişiyi de ağır yaraladı. Kaçan zanlı bir kişiyi daha öldürdükten sonra Jandarmayı arayarak testlim olmak istediğini söyledi.

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Konya'da Dehşet! 4 Kişiyi Öldürdükten Sonra Jandarmayı Aradı

Konya'da bir inşaat firmasını basarak rastgele ateş saçan bir kişi 3 kişiyi öldürdü, bir kişiyi de ağır yaraladı. Kaçan zanlı bir kişiyi daha öldürdükten sonra Jandarmayı arayarak testlim olmak istediğini söyledi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 17:29
Konya'da Dehşet! 4 Kişiyi Öldürdükten Sonra Jandarmayı Aradı

Konya'da Dehşet! 4 Kişiyi Öldürdükten Sonra Jandarmayı Aradı

Konya'da bir inşaat firmasını basarak rastgele ateş saçan bir kişi 3 kişiyi öldürdü, bir kişiyi de ağır yaraladı. Kaçan zanlı bir kişiyi daha öldürdükten sonra Jandarmayı arayarak testlim olmak istediğini söyledi.

Zanlının sosyal medya hesabından 10 gün kadar önce "Az kaldı be, az kaldı. Analar neler doğururmuş göreceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Konya'da bir kişi aynı gün içerisinde 4 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladıktan sonra Jandarmayı arayarak durumu bildirdi ve teslim oldu. İddialara göre, Ereğli ilçesindeki bir apartmanın yıkılıp yeniden yapılması için inşaat firmasıyla anlaşıldı.

Fakat karara olan bir kişi, pompalı tüfekle firmanın bürosunu bastı. Burada komşuları da varken etrafa rastgele ateş açan şahıs 3 kişinin ölümüne bir kişinin de ağır yaralanmasına sebep oldu. Daha sonra bir kişiyi daha öldürüp cansız bedenini sulama kanalına atan şahıs , Jandarmayı arayarak yerini söyledi ve teslim oldu. Şahsın otomobilinde 3 tüfek bulunduğu öğrenildi.

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Son Güncelleme: 06.01.2018 17:31
Anahtar Kelimeler:
KonyaKonya DehşetKonya Jandarma
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