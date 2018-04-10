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Konya Seydişehir'de Akıllara Durgunluk Veren Olay! 22 Yaşındaki Erkekle Birlikte Olan adam...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisi arayıp intihar edeceklerini söyleyen 55 yaşındaki bir adam, bir süredir arkadaşlık ettiği iddia edilen 22 yaşındaki genci çenesinden av tüfeğiyle vurduktan sonra namluyu kendine çevirdi.

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Konya Seydişehir'de Akıllara Durgunluk Veren Olay! 22 Yaşındaki Erkekle Birlikte Olan adam...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisi arayıp intihar edeceklerini söyleyen 55 yaşındaki bir adam, bir süredir arkadaşlık ettiği iddia edilen 22 yaşındaki genci çenesinden av tüfeğiyle vurduktan sonra namluyu kendine çevirdi.

10 Nisan 2018 Salı 17:02
Konya Seydişehir'de Akıllara Durgunluk Veren Olay! 22 Yaşındaki Erkekle Birlikte Olan adam...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisi arayıp intihar edeceklerini söyleyen 55 yaşındaki bir adam, bir süredir arkadaşlık ettiği iddia edilen 22 yaşındaki genci çenesinden av tüfeğiyle vurduktan sonra namluyu kendine çevirdi.  

Olay gece saatlerinde Seydişehir ilçesine bağlı Seyitharun Mahallesinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Adil Y. isimli şahıs polisi arayarak bir süredir arkadaşlık ettiği Emre M. isimli gençle birlikte intihar edeceklerini söyledi. Bir süre sonra evden gelen silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine tekrar bildirdi.

Adrese gönderilen polis, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım aldı. İtfaiye yardımıyla açılan kapının ardında dehşeti gören polisler Adil Y.'nin cansız bedeni Emre M.'nin ise çenesinden vurulmuş halde olduğunu gördüler. Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırılan Emre M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Adil Y.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adil Y. 'nin önce Emre M'yi vurduğu daha sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.

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Son Güncelleme: 10.04.2018 17:53
Anahtar Kelimeler:
KonyaKonya Korkunç Olay
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