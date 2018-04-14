Konya Milletvekili Davutoğlu : 7 Yıldır Suriye'de Büyük Katliamlar Yaşandı

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Batman Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Burada bir süre basına kapalı görüşme gerçekleştiren Davutoğlu, daha sonra basın mensuplarının Suriye'ye ilişkin sorularını yanıtladı. 7 Senedir Suriye'de insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamların yaşandığını söyleyen Davutoğlu, Suriye'de yaşananların bir numaralı sorumlusunun Esad olduğunu söyledi.

Konya Milletvekili Davutoğlu, "Bir ülkenin, bir yönetimin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanması herhangi bir dönem itibariyle yapılabilecek en büyük insanlık suçlarından biridir.Suriye'deki bu insanlık suçlarını işleyenlerin de mutlaka uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermesi lazım. Doğu Guta'da oradaki saldırılarda ortaya çıkan tablolar hepimiz için, bütün insanlık için yüz karasıdır. Bu yüz karası tablo içinde ak bir yüzle insanlık içine çıkabilen yegane ülke de Türkiye'dir." dedi.

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