Konya'da Şüpheli Ölüm! Kalp Krizi Mi?

Konya'da kaldırıma çıkan aracın sürücüsü ölü bulundu. Selçuk Mahallesi Çevre Yolu Caddesinde meydana gelen olayla ilgili yeni bilgiler haber merkezlerine ulaştı.

Çevre yolu caddesinde kaldırıma çıkan 42 HD 641 plakalı otomobilin sürücüsünü koltuğunda hareketsiz durur vaziyette gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sürücü koltuğundaki şahsın 66 yaşındaki Hüseyin Doğramacı olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze Konya Numune Hastanesi morguna sevk edildi.

Doğramacı'nın hayatını kaybetme nedeniyse açıklanmadı. Hafif bir kaza olduğu, talihsiz adamın yolculuk esnasında kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtiliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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