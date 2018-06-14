Konya'da Silahlı Kavga! 6 Kişi Yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Elde edilen bilgilere göre, Ilgın Belediyesi kapalı pazar alanında, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, silahlarınj da kullanıldığı kavgada 56 yaşındaki Ramazan Y. , 43 yaşındaki Saadettin G., 71 yaşındaki İrfan Ç., Mehmet Ç., Kadir Ç. ile Mustafa Ç. yakalandı. Yaralı vatandaşlar ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.