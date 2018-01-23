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Konya'da Kullanılmayan Evde Yangın Kısa Süreli Paniğe Neden Oldu

Konya'da kullanılmadığı öğrenilen bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması neticesinde kısa sürede söndürüldü. Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu

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Konya'da Kullanılmayan Evde Yangın Kısa Süreli Paniğe Neden Oldu

Konya'da kullanılmadığı öğrenilen bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması neticesinde kısa sürede söndürüldü. Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu

23 Ocak 2018 Salı 10:57
Konya'da Kullanılmayan Evde Yangın Kısa Süreli Paniğe Neden Oldu

Konya'da Kullanılmayan Evde Yangın Kısa Süreli Paniğe Neden Oldu

Konya'da kullanılmadığı öğrenilen bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması neticesinde kısa sürede söndürüldü. Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu. Çevredeki evlere sıçramasından endişe edilen alevler itfaiye erlerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Mahalleli rahat bir nefes aldı.

Konya Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Sakyatan Yolu Caddesindeki kullanılmayan bir evde, henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerüne gelen itfaiye erleri evin çatısını saran alevlere müdahele etti. Yangın, itfaiye ekiplerince civardaki diğer evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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