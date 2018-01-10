Konya'da Korkunç Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da yoldan çıkan bir otomobil menfeze daldı, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Konya- Afyonkarahisar karayolunun 40'ıncı kilometresi Ertuğrul Mahallesi yakınlarında, önünde seyreden bir kamyonetten düşen eşyalara çarpmamak için manevra yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü doğruca yolun kenarındaki menfeze daldı. Otomobil içerisindeki 3 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ve polis ekipleri kaza yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

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