Konya'da İğrenç Olay! Anneden Zihinsel Kızına Cinsel İstismar

Konya'da Zihinsel engelli kızı A.Ç'ye cinsel istismarda bulunduğu ve erkeklerle ilişkiye girmeye zorladığı gerekçesiyle hakkında 47 yıl kesinleşmiş ceza bulunan Müşerref Ç. yakalandı.
Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zihinsel engelli öz kızına cinsel istismarda bulunduğu ve erkeklerle ilişkiye zorladığı gerekçesiyle hakkında açılan dava sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan Müşerref Ç isimli sapığın yakalanması için özel ekip kurmuştu. Özel ekibin titiz çalışması neticesinde şahıs Konya Selçuklu Kosova Mahallesinde saklandığı yerde bulundu.
Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi buradan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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