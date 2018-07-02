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Konya'da Hastane Otoparkında Silahlı Kavga Çıktı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Konya'da Hastane Otoparkında Silahlı Kavga Çıktı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:31
Konya'da Hastane Otoparkında Silahlı Kavga Çıktı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin mutfak bölümünde çalışan 35 yaşındaki Zülfikar Tüdeş ile yeğeni 20 yaşındaki E.A.'nın eski erkek arkadaşı Muhammed D. arasında hastane otoparkında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayda Zülfikar Tüdeş tabancayla yaralandı. Ağır yaralı olarak acil servise kaldırılan Tüdeş, buradaki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Muhammed D. polis merkezine giderek teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce ifadesi alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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