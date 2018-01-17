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Konya'da Feci Kaza: Bir Aile Yok Oldu !

Son dakika haberi Konya'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Konya'da feci bir trafik kazası meydana geldi.  Kaza sonucu bir aile yok oldu.

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Konya'da Feci Kaza: Bir Aile Yok Oldu !

Son dakika haberi Konya'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Konya'da feci bir trafik kazası meydana geldi.  Kaza sonucu bir aile yok oldu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 20:06
Konya'da Feci Kaza: Bir Aile Yok Oldu !

Konya'nın Çumra ilçesinde, pancar yüklü olduğu öğrenilen bir TIR ile otomobil çarpıştı.Çarpışma sonucu meydana gelen feci trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Bugün saat 17.00 sıralarında Çumra ilçesinde meydana gelen feci olayda, edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 HA 290 plakalı otomobil ile pancar yüklü olduğu öğrenilen TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre hurdaya dönen otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada çarpışmanın etkisiyle pancar yüklü TIR da yan yatarak devrildi. Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans sevk edildi.

Kaza sonrası otomobilde bulunan cenazeler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Detaylar Geldi

Edinilen bilgilere göre 48 yaşındaki Yaşar N. yönetimindeki 42 ZE 609 plakalı pancar yüklü TIR, Çumra ilçesi Fethiye yolunda 39 yaşındaki Mustafa Ersarı idaresindeki 42 HA 290 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Ersarı, aynı araçtaki eşi 39 yaşındaki Neslihan, çocukları 12 yaşındaki Melike ve 9 yaşındaki Ramazan Ersarı olay yerinde öldü. TIR sürücüsü Yaşar N. gözaltına alındı. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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