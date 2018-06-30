Konya'da Dehşet! Kamyonet Su Kanalına Düştü

Konya'da su dolu kanala düşen kamyonetteki 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza , Konya'nın Çumra ilçesi Abditolu Mahallesi Saraçoğlu Caddesi Saz mevkisinde oldu. Elde edilen bilgilere göre, Konya istikametinden Abditolu Mahallesi yönüne giden plakası henüz öğrenilemeyen tıra çarpmamak için manevra yapan Mehmet S. idaresindeki kamyonet, sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde suılama kanalına düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine iletti. Kazada aracın sürücüsü ile birlikte 9 kişi yaralandı. Su dolu kanaldan çıkan yaralı sürcüü ve aynı aileden Hanife (47), Yusuf (7), Mehmet S. (50) ile Halime I. (40), Musa I. (3), Fatma I. (22), Tunahan I. (1) ve İkbal U. (60) isimli vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdaheleden sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası su içine dalış yapan itfaiye ekipleri araç içerisinde başka kimsenin olup olmadığını kontrol ettiler.

Kazaya ilişkin soruşturmalar sürüyor.

KPSSCAFE - ANKARA