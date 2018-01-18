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Konya'da Dehşet! Bıçaklı Kavgada 2 Kişi Yaralandı

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan caddesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Uçmaz ve Hüseyin Akbulut isimli vatandaşlar bıçaklanarak yaralandı.

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Konya'da Dehşet! Bıçaklı Kavgada 2 Kişi Yaralandı

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan caddesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Uçmaz ve Hüseyin Akbulut isimli vatandaşlar bıçaklanarak yaralandı.

18 Ocak 2018 Perşembe 09:40
Konya'da Dehşet! Bıçaklı Kavgada 2 Kişi Yaralandı

Konya'da Dehşet! Bıçaklı Kavgada 2 Kişi Yaralandı

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan caddesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Uçmaz ve Hüseyin Akbulut isimli vatandaşlar bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralılar 112 Acil Servisleri tarafından ambulanslarla Beyhekim Devlet ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı. Polis daha yaralama olayına karıştıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

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KonyaKonya Kavga
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