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Konya'da 10 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da bir okulda pasta yediklten sonra rahatsızlanan ve zehirlenme belirtileri gösteren 10 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.  Konya'nın merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde İzzet Bezirci İlköğretim Okulu'ndaki bir grup öğrenci pasta yedi.

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Konya'da 10 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da bir okulda pasta yediklten sonra rahatsızlanan ve zehirlenme belirtileri gösteren 10 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.  Konya'nın merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde İzzet Bezirci İlköğretim Okulu'ndaki bir grup öğrenci pasta yedi.

12 Ocak 2018 Cuma 21:05
Konya'da 10 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da 10 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da bir okulda pasta yediklten sonra rahatsızlanan ve zehirlenme belirtileri gösteren 10 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.  Konya'nın merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde İzzet Bezirci İlköğretim Okulu'ndaki bir grup öğrenci pasta yedi.

Bir süre sonra 10 öğrencide karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetinin başladığı öğrenildi. Okul idarecilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahelenin ardından öğrencileri ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.  Pastadan alınan örnek, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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