Konut Faiz İndirimine Katılan Bankalar! Bugün Bir Banka Daha Eklendi!

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve özel bankalar içerisinde Şekerbank'ın ardından bugün de katılım bankası Vakıf Katılım konut faizleri konusunda indirim kararı verdi.

Vakıf Katılım, 500 Bin Türk Lirasına kadar olan konut finansmanında, 120 aya kadar olan vadelerde aylık kar oranını yüzde 0,98'e indirdi. Bankadan yapılan açıklamada 500 bin TL'ye kadar olan konut finansmanında 120 aya kadar olan vadelerde kar oranını aylık yüzde 0.98 seviyesine çekildiği belirtildi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ekonomisinin yapı taşlarından biri olan konut sektörünün canlanması, dinamo etkisiyle birçok sektörde olumlu yönde bir ekonomik hareketlilik yaşanmasını sağlayacaktır. Vakıf Katılım olarak bizler de hem düşük ve orta gelirli müşterilerimiz ev sahibi olsun, hem de piyasa ekonomisi daha da canlansın diye konut finansmanı kar oranlarımızı düşürdük. Uygun kar oranlarıyla ev sahibi olmak isteyen bütün müşterilerimizi Vakıf Katılım'a bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA