komutan türk askeri nin kış kıyafetlerini tanıttı

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel Türk askerinin büyük bir titizlikle yürüttüğü operasyonlarda giydiği kış donanımı kıyafetlerini askerlerin üzerinde giyinik vaziyetteyken anlattı.

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel'in açıklamaları şöyle;



-Jandarma Özel Harekat ve Komando birliklerimiz her türlü iklim ve arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde eğitilmektedirler. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için gerekli kıyafet ve teçhizat ile de donatılmış ve eksiksiz araç-gereç -tezhizatları verilmektedir.

Tam teçhizatlı bir komando personelimiz soğuk iklim diye tabir ettiğimiz elbise içinde, soğuk iklim eldiveni, soğuk iklim botu giymiş vaziyettedir.

Soğuk iklim kıyafetinden ayrı olarak çift katlı polar mont ve ısınmayı artırıcı kar başlığı. Karlı havalarda da beyaz başlık olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca yağışlı havalarda kardan korunmak amacıyla panço kıyafetimiz mevcuttur.

'-40 DERECEYE KADAR KORUMA SAĞLAR'

Hepsini birlikte kullandığımızda eksi 40'a kadar koruma sağlamaktadır. Uyku tulumlarımız, dağ çadırlarımız mevcut. Ayrıca bunlara ilave alarak yeni tip soğuk iklim kıyafeti tüm birliklerimize geçen hafta itibariyle gönderildi. Pusu ve mevzi için giyilebilir uyku tulumu tedariklerine de başladık.

Yine soğuk iklim botlarının, koruyucu özelliklerini artırıcı planımız ARGE kapsamında yapıldı, birliklerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Soğuk havalarda kimyasal vücut ısıtıcıları da mevcuttur.

Uyku tulumu eksi 40. Eksi 15-10. Kar elbisesi ve pançoyu aldığımızda eksi 40'a kadar muhafaza imkanı sağlamaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA