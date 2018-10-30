Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Komutan Türk Askeri'nin Kış Kıyafetlerini Tanıttı

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel Türk askerinin büyük bir titizlikle yürüttüğü operasyonlarda giydiği kış donanımı kıyafetlerini askerlerin üzerinde giyinik vaziyetteyken anlattı.

banner396

Komutan Türk Askeri'nin Kış Kıyafetlerini Tanıttı

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel Türk askerinin büyük bir titizlikle yürüttüğü operasyonlarda giydiği kış donanımı kıyafetlerini askerlerin üzerinde giyinik vaziyetteyken anlattı.

30 Ekim 2018 Salı 10:19
Komutan Türk Askeri'nin Kış Kıyafetlerini Tanıttı

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel Türk askerinin büyük bir titizlikle yürüttüğü operasyonlarda giydiği kış donanımı kıyafetlerini askerlerin üzerinde giyinik vaziyetteyken anlattı.

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel'in açıklamaları şöyle;

-Jandarma Özel Harekat ve Komando birliklerimiz her türlü iklim ve arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde eğitilmektedirler. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için gerekli kıyafet ve teçhizat ile de donatılmış ve eksiksiz araç-gereç -tezhizatları verilmektedir.

Tam teçhizatlı bir komando personelimiz soğuk iklim diye tabir ettiğimiz elbise içinde, soğuk iklim eldiveni, soğuk iklim botu giymiş vaziyettedir.

Soğuk iklim kıyafetinden ayrı olarak çift katlı polar mont ve ısınmayı artırıcı kar başlığı. Karlı havalarda da beyaz başlık olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca yağışlı havalarda kardan korunmak amacıyla panço kıyafetimiz mevcuttur.

'-40 DERECEYE KADAR KORUMA SAĞLAR'

Hepsini birlikte kullandığımızda eksi 40'a kadar koruma sağlamaktadır. Uyku tulumlarımız, dağ çadırlarımız mevcut. Ayrıca bunlara ilave alarak yeni tip soğuk iklim kıyafeti tüm birliklerimize geçen hafta itibariyle gönderildi. Pusu ve mevzi için giyilebilir uyku tulumu tedariklerine de başladık.

Yine soğuk iklim botlarının, koruyucu özelliklerini artırıcı planımız ARGE kapsamında yapıldı, birliklerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Soğuk havalarda kimyasal vücut ısıtıcıları da mevcuttur.

Uyku tulumu eksi 40. Eksi 15-10. Kar elbisesi ve pançoyu aldığımızda eksi 40'a kadar muhafaza imkanı sağlamaktadır.

Son Dakika Haberler

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Süleyman Soylu, Donarak Şehit Olan Askerlere Ait Fotoğrafları Yalanladı
Süleyman Soylu, Donarak Şehit Olan Askerlere Ait Fotoğrafları Yalanladı
Donarak Şehit Olan Askerlerimiz İle İlgili Skandal Gelişme!
Donarak Şehit Olan Askerlerimiz İle İlgili Skandal Gelişme!
Donarak Şehit Olan Askerlerimiz İçin Valilik Soruşturma Başlattı
Donarak Şehit Olan Askerlerimiz İçin Valilik Soruşturma Başlattı
Tunceli’den kahreden haber: İki JÖH askeri donarak şehit oldu
Tunceli’den kahreden haber: İki JÖH askeri donarak şehit oldu
Son Güncelleme: 30.10.2018 10:45
Anahtar Kelimeler:
komutan türk askeri nin kış kıyafetlerini tanıttı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bedelli Askerlik Başvuru Süresi Uzatılacak mı?
Bedelli Askerlik Başvuru Süresi Uzatılacak mı?
Süleyman Soylu, Donarak Şehit Olan Askerlere Ait Fotoğrafları Yalanladı
Süleyman Soylu, Donarak Şehit Olan Askerlere Ait Fotoğrafları Yalanladı
Erdoğan yeni havalimanının ismini açıkladı!
Erdoğan yeni havalimanının ismini açıkladı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim