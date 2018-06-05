Komşular Arasındaki Park Yeri Kavgası Kanlı Sonuçlandı! 1'i Polis 5 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da komşuların arasında çıkan park yeri kavgasında 4 kişi yaralanırken, kavgaya müdahele etmek isteyen bir polis de tüfekten çıkan saçmaların hedefi haline geldi.

Şanlıurfa'da komşular arasında araç park yeri yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 1'i polis 5 kişinin yaralandığı kavgaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.Kavga Saat 20.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir aralarında araç park yeri yüzünden husumet bulunan komşular arasındaki tartışma giderek büyüdü ve kavgaya dönüştü.

Kavgada silahların da kullanılması üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından durum polise bildirildi. Kavga sırasında kim ya da kimler tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar 1'i polis 5 kişiyi yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahelesi yapılan yaralılar daha sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Hastaneye kaldırılan polis memurunun yüz kısmından yaralandığı sağlık durumunun iyi olduğu, diğer yaralılardan da durumu ciddi olan kimsenin bulunmadığı belirtildi. Kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.