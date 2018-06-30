Komadaki Genç Kızı Sırtında Eve Taşıyıp İlişkiye Girdi

Şeker hastası olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Kübra H., internetten tanıştığı 28 yaşındaki Caner B. ile buluştu ve şahısla birlikte alkol aldı. Caner B., kız arkadaşı komaya girince talihsiz kızı arabaya bindirip günübirlik bir ev kiraladı,daha sonra kızı bu eve sırtında taşıdı ve ilişkiye girdi. Olay otopsi raporlarında ortaya çıktı.

Kübra H. isimli genç kız 23 Aralık 2016'da daha önce bir kez yüzyüze görüştüğü Caner B.'yi görmek için Düzce'den İstanbul'a gitti. Caner B.'nin ifadesine göre, ikili Gürpınar sahilinde alkol aldı. Şeker hastası olan genç kız aldığı alkolün etkisiyle şeker komasına girdi.

Caner B. ile yeğenleri İdris B. ve Doğanay B. günübirlik ev kiraladı ve talihsiz kızı buraya taşıdılar. Caner B. komadaki kıza tecavüz etti. Kübra H. saatlerce kendisine gelmeyince hastaneye götürüldü fakat burada tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Caner B. ilk ifadesinde, "Kendisini hastaneye götürdüm. İhmalim yok. Hasta olduğuna dair evrakları doktora verince doğru müdahale etmediler. Kamera kayıtlarından görebilirsiniz. İlk buluşma için ben Düzce’ye gitmiştim, sonra da o geldi. ‘Yemek yiyelim aşkım’ dedim. Aç olmadığını söyleyerek, ‘Bir şeyler içebiliriz’ dedi. Otel girişine geldiğimizde Kübra’nın isteği üzerine onu omzuma aldım. Odasına kadar eşlik ettim. İki oda tutmuştuk. Kübra’nın odasına gittiğimizde sevişmek istedi. Ben sabah uyandığımda Kübra horluyordu. Kübra kendine gelmeyince hastaneye gittik. Bizi tekerlekli sandalye ile karşıladılar. Kübra’yı boş bir sedyeye yatırdılar, ilgilenmediler.

Çantasından çıkan ilaçları teslim ettim. Kan testi sonucuna göre hareket edeceklerini söylediler. Test sonuçlarını doktora götürünce ‘Acil yoğun bakım’ dedi. Doktor başka bir hastaneye gitmesi gerektiğini söyleyerek ‘Sen kimsin? Anne babası gelsin’ dedi. Kübra’nın telefonun tuş kilidini bilmediğim için anne babasını çağıramadım. Kendi ailemi arayıp haber verdim. Onlar gelince Düzce’ye gitmek için yola çıktım. Abim ailesini aradığını söyleyince hastaneye geri döndüm. Kaçtığım doğru değildir. “Dualarla uyanmasını beklerken ertesi sabah öldüğünü gördüm. İnternetteki profiline bizim fotoğrafımızı koymuştu. Ciddi bir ilişkim, evliliğe dair düşüncem vardı. Kendisi bana şeker hastası olduğunu söyleseydi ben kendisine ne alkol kullandırırdım, ne de başka bir şey. Kendisi hastayken neye dayanarak bunu içti anlamış değilim. Ailemle ben mağdur oldum. Böyle bir iftirayla karşı karşıya kaldık. Tahliyemi ve beraatimi isterim. Kübra’nın rızası dışında hiçbir şey olmamıştır ve yaşanması da düşünülemez." dedi.

Mahkeme tutuklu yargılanan şahsın tutukluluğunun devamına karar verdi.

KPSSCAFE - ANKARA