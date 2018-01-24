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Kocaeli'nde Korkunç Olay! Ormanda 2 Ceset Bulundu! 

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde ormanlık alana gömülü olduğu öğrenilen 2 ceset bulundu. Konuyla ilgili polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.  Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kısalar köyü Açmalar Mevkii'nde gömülü olarak bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu.

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Kocaeli'nde Korkunç Olay! Ormanda 2 Ceset Bulundu! 

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde ormanlık alana gömülü olduğu öğrenilen 2 ceset bulundu. Konuyla ilgili polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.  Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kısalar köyü Açmalar Mevkii'nde gömülü olarak bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:52
Kocaeli'nde Korkunç Olay! Ormanda 2 Ceset Bulundu! 

Kocaeli'nde Korkunç Olay! Ormanda 2 Ceset Bulundu! 

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde ormanlık alana gömülü olduğu öğrenilen 2 ceset bulundu. Konuyla ilgili polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.  Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kısalar köyü Açmalar Mevkii'nde gömülü olarak bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu.

Çıkarılan cesetler daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Ocak 2018 tarihinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi ve 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öldürülen kişilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, şahısların mafya tarafından öldürülmüş olabileceği iddia ediliyor.

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KocaeliKocaeli Korkunç Olay
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