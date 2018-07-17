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Kobra Saldırısına Uğrayan Aref'ten Açıklama: Saldırı Anını ve Sağlık Durumunu Açıkladı

Antalya'da düzenlediği gösteri sırasında 'kobra' cinsi yılanın ısırması ile yaralanan ve Türkiye'de panzehiri olmadığından dolayı tedavi için özel uçakla Mısır'a götürülen Aref bir son dakika açıklaması yaptı.

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Kobra Saldırısına Uğrayan Aref'ten Açıklama: Saldırı Anını ve Sağlık Durumunu Açıkladı

Antalya'da düzenlediği gösteri sırasında 'kobra' cinsi yılanın ısırması ile yaralanan ve Türkiye'de panzehiri olmadığından dolayı tedavi için özel uçakla Mısır'a götürülen Aref bir son dakika açıklaması yaptı.

17 Temmuz 2018 Salı 19:31
Kobra Saldırısına Uğrayan Aref'ten Açıklama: Saldırı Anını ve Sağlık Durumunu Açıkladı

İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri, Demirören Haber Ajansı muhabirine sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden sesli mesaj gönderen ve son durumu hakkında bilgi veren Aref Ghafouri sağlık durumu hakkında gelişmeleri aktardı.

Aref gönderdiği mesajında şunları söyledi:

"Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir, diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir, diyorlar. 

Gelmeseydin çok kötü olabilirdin, diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler."

YILAN NASIL ISIRDI?

Aref, bir Suriyeli tarafından kendisine verilen bir gözü kör, hasta ve yaralı nadir rastlanan bir yılan tarafından ısırıldığını söyledi. Çok hareketsiz duran, öldüğünü zannettiği yılanı, bakımı için kafesinden çıkardığını ve yıkadığını anlatan Aref, kafesine geri koyduğu sırada sağ kolundan ısırıldığını ifade etti. 

Aref, zehri ağzıyla emerek çıkarmaya çalıştığını, hemen arkadaşlarına haber verdiğini ve kısa bir süre sonra ise vücudunun uyuşmaya başladığını anlattı.

Aref, Mısır’a getirilmesi ile ilgili başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın kendisine yardımcı olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti. Aref, özellikle eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı’ya şükranlarını iletti.

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Samet 58 dakika önce

Yine suriyelilere kandık lan :)

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