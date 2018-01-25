KKK Uzman Erbaş 2. Grup Mülakat Tarihleri Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı 2017 yılı uzman erbaş alımı ikinci aşamaya kalan adayların mülakat tarihleri belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ikinci aşamaya kalan adaylar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"1. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı “2017 Yılı Uzman Erbaş Temini” kapsamında 31 Ocak – 23 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak olan İkinci Grup Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday çağrıları planlanmıştır.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan ikinci grup adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)’da hazır bulunacaklardır.

3. Seçim Aşaması Faaliyetleri;

a. Kayıt-Kabul, Ön Fiziki Kontrol, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

b. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri 1 gün sürecektir.

ç. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

4. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

5. Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için birlik komutanlıklarınca, Başvuru Kılavuzu TABLO-3’te belirtilen esaslara göre “Nitelik Belgesi” düzenlenmesi gerekmektedir. (3 aydan az çalışılmış, hakkında kanaat oluşmamış adaya “Henüz Bir Kanaat Edinilememiştir” şeklinde nitelik belgesi düzenlenir.)

6. İlköğretim mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecektir.

7. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

8. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir. Sınava gelirken cep telefonu getirilmeyecektir.

9. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

10. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

11. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

12. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır.

13. Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız…

14. Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız…

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan insan kaynakları bölümüne bakınız.

İlave sorularla ilgili irtibat numarası : 0 (312) 562 05 43

Fax (Belgegeçer) : 0 (312) 319 43 67"

Kpsscafe.com.tr | Ankara