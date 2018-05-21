Kızlarını Kaçıran Evli Adamı Bulup Sokak Ortasında Böyle İntikam Aldılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Kocaeli'nin İzmit ilçesine gelen aile, kızlarını kaçırdığını öne sürdükleri evli şahsın eşyalarını sokak ortasında yaktı. Olay İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre evli olduğu öne sürülen D.Ö, Zonguldak Çaycuma'dan G.T. isimli genç kızı kaçırarak İzmit'te bulunan eve getirdi. Kızlarının kaçırıldığından haberi olmayan aile bir süre Çaycuma'da kızlarını aradı. Arama sırasında kızlarının kaçırıldığını ve İzmit'e götürüldüğünü öğrenen aile, yola çıkıp İzmit'e geldi. Burada D.Ö isimli kişinin evini bulan ve bir süre şahısla tartıştıktan sonra kızlarını çıkaran aile tekrar eve giderek şahsın eşyalarını toplayıp sokak ortasına atmaya başladı. Daha sonra da bu eşyaları ateşe verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahele etti. Olay sonrası polis ve zabıta ekipleri sokkata geniş güvenlik önlemi aldı.

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