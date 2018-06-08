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Kız Kaçırmak için Otobüs Çalan 17 Yaşındaki Muavin Yolda Kaldı!

İstanbul'dan çaldığı otobüsle kız arkadaşını kaçırmak için İzmir'e giderken Bursa'da yakıt almak için girdiği akaryakıt istasyonunda gözaltına alınan 17 yaşındaki otobüs muavini M.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  

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Kız Kaçırmak için Otobüs Çalan 17 Yaşındaki Muavin Yolda Kaldı!

İstanbul'dan çaldığı otobüsle kız arkadaşını kaçırmak için İzmir'e giderken Bursa'da yakıt almak için girdiği akaryakıt istasyonunda gözaltına alınan 17 yaşındaki otobüs muavini M.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  

08 Haziran 2018 Cuma 13:11
Kız Kaçırmak için Otobüs Çalan 17 Yaşındaki Muavin Yolda Kaldı!

İstanbul'dan çaldığı otobüsle kız arkadaşını kaçırmak için İzmir'e giderken Bursa'da yakıt almak için girdiği akaryakıt istasyonunda gözaltına alınan 17 yaşındaki otobüs muavini M.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bir otobüs firmasında muavinlik yapan M.G., 3 gün önce çalıştığı yolcu otobüsünde tanıştığı genç kıza aşık oldu. M.G. tanışıp arkadaş olduğu kızı kaçırmaya karar verdi. Önceki gün Tuzla'da Mehmet Gül'e ait, park halindeki yolcu otobüsünü düz kontakla çalıştırıp kaçırdı. M.G. saat 01.00 sıralarında yakıt almak için Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. İçinde yolcusu bulunmayan otobüsü kullanan M.G., parasının olmadığını söyleyerek veresiye yakıt talep etti. M.G.'nin durumundan şüphelenen istasyon personeli, durumu jandarmaya bildirdi.

Gelen ekipler, otobüsün İstanbul'dan çalındığını belirleyerek M.G. 'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç adam burada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
OtobüsOtobüs çalan Muavin
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