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Kız Arkadaşıyla Birlikte Emekli Adamın Maaşını Gasp Ettiler

Konya'da 55 yaşındaki emekli bir kişiyi, otomobile zorla bindiren, darp ve gasp eden 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

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Kız Arkadaşıyla Birlikte Emekli Adamın Maaşını Gasp Ettiler

Konya'da 55 yaşındaki emekli bir kişiyi, otomobile zorla bindiren, darp ve gasp eden 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:56
Kız Arkadaşıyla Birlikte Emekli Adamın Maaşını Gasp Ettiler

Kız Arkadaşıyla Birlikte Emekli Adamın Maaşını Gasp Ettiler

Konya'da 55 yaşındaki emekli bir kişiyi, otomobile zorla bindiren, darp ve gasp eden 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Elde edilen bilgilere göre bir arkadaşının vasıtasıyla 26 yaşındaki Duriye B. ile tanışan ve sohbet etmek için kafede buluşan Yaşar K. , burada Duriye B.'ye kendinden bahsetti. 

Manevi konularda geçmesini beklediği konuşmanın sürekli maddi konulara yönlendiğini fark eden Yaşar K. , daha sonra Duriye B.'nin kendisinden 'Kışlık ayakkabım yok alır mısın, kalacak yerim yok sende kalsam olur mu?' gibi sorularından şüphelendi. 

Kadına bir daha görüşmek istemediğini söyleyerek kafeden ayrılan Yaşar K, kısa süre sonra Duriye B.'yi o anda takip eden bir otomobildeki iki kişi tarafından yolda durduruldu ve bıçak zoruyla araca bindirildi. Akyokuş mevkisine götürülen ve o anda cebinde olan emekli maaşı gasp edilen Yaşar K, hafif yaralı bir şekilde araçtan atıldı. Buradan kendi imkanlarıyla emniyet merkezine giden Yaşar K, durumu polislere anlattı. 55 yaşındaki adamın eşgal tarifi üzerine 35 yaşındaki Emre G. ile aynı yaştaki Osman A. kısa sürede yakalandı. Şüpheli şahıslar hastanedeki sağlık kontrolü işlemlerinden sonra ifade için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.01.2018 11:59
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Emekli AdamEmekli Adamın Maaşını Gasp Ettiler
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