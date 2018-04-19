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Kız Arkadaşı Tarafından Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü!

Adana'da 25 Yaşındaki Muhammet Yıldırım , tartıştığı kız arkadaşı Yeter A. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.  Olay, Kazan ilçesi ışıklı Mahallesinde bulunan narenciye bahçesinde meydana geldi.

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Kız Arkadaşı Tarafından Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü!

Adana'da 25 Yaşındaki Muhammet Yıldırım , tartıştığı kız arkadaşı Yeter A. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.  Olay, Kazan ilçesi ışıklı Mahallesinde bulunan narenciye bahçesinde meydana geldi.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:53
Kız Arkadaşı Tarafından Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü!

Adana'da 25 Yaşındaki Muhammet Yıldırım , tartıştığı kız arkadaşı Yeter A. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.  Olay, Kazan ilçesi ışıklı Mahallesinde bulunan narenciye bahçesinde meydana geldi.

İddialara göre ,Muhammet Yıldırım, kız arkadaşı Yeter A. ile konuşmak için kız kardeşiyle birlikte narenciye bahçesi içindeki eve gittiler. Bir süre burada konuşan Yıldırım ve Yeter A. arasında tartışma çıktı. Yıldırım, otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak eve geldi ve genç kıza tüfeği verdi. 'Al bunu sana bir daha sarkıntılık edersem beni vur' dedi. İddialara göre , Yıldırım bir süre sonra genç kızı taciz etti. Bunun üzerine Yeter A. av tüfeğiyle Yıldırım'a kurşun yağdırdı. Kanlar içerisinde kalan Yıldırım, olay yerinde can verdi. Cinayetin ardından Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşiy F.Y. olay yerinden hızla uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar Yıldırım'ı kanlar içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından yakalanan Yeter A. ilk sorgusunda, "Biz evlenecektik, bana sarkıntılık etti, öldürdüm" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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