Kırmızı bültenle aranan terörist Nedim Karakulak MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Hakurk bölgesinde 2 Eylül'de etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, örgütün Kandilve Hakurk alanları arasındaki gümrük ve aktarım sorumlusu "Kawa Garzan" kod adlı Nedim Karakulak olduğu öğrenildi.

PKK'ya 1992'de katılan terörist Karakulak'ın bir dönem örgütün Haftanin üs bölgesinden Türkiye'ye patlayıcı sevkiyatını da organize ettiği, hakkında kırmızı bülten çıkarılarak 2013'ten bu yana arandığı kaydedildi.

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