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Kırmızı bültenle aranan terörist Nedim Karakulak MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda öldürüldü

MİT ve TSK operasyonuyla Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkartılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi.

Kırmızı bültenle aranan terörist Nedim Karakulak MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda öldürüldü

MİT ve TSK operasyonuyla Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkartılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi.

03 Eylül 2019 Salı 09:32
Kırmızı bültenle aranan terörist Nedim Karakulak MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı  Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde  etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten  çıkarılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi. 

Alınan bilgiye göre, Hakurk bölgesinde 2 Eylül'de etkisiz hale  getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, örgütün Kandilve Hakurk alanları  arasındaki gümrük ve aktarım sorumlusu "Kawa Garzan" kod adlı Nedim Karakulak  olduğu öğrenildi.

PKK'ya 1992'de katılan terörist Karakulak'ın bir dönem örgütün  Haftanin üs bölgesinden Türkiye'ye patlayıcı sevkiyatını da organize ettiği,  hakkında kırmızı bülten çıkarılarak 2013'ten bu yana arandığı kaydedildi.

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