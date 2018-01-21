Kilis'e Roketatarlı Saldırı! Valilikten Açıklama Geldi

Kilis Kent Merkezine 4 Roket Düştü! Bölgeden Son Dakika Gelişmeleri

Elde edilen bilgilere göre , Kilis, Ekrem Çetin Mahallesinde saat 01.40 civarında suriye tarafından bölücü teröristlerce bir kaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti. Ahmet Rasim Mahallesin'eyse bir boş alana roket düştüğü bildiriliyor. Can kaybının meydana gelmediği hain saldırıda yüzüne cam parçaları isabet eden bir kişi hafif yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Kilis Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ayakta tedavi edildiği bildirildi. Bu arada roketlerin isabet ettiği binalarda çıkan küçük çaplı yangınlarsa itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle söndürüldü. Kilis Valisi, "4 noktaya roket isabet etti. Can kaybı yok, bir kişinin yüzüne cam parçası isabet etti." açıklamasını yaptı.

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