Kilis'te Camiye Roketli Saldırı: Yaralılar Var !

Son dakika haberi Kilis'ten geldi. Alınan son bilgilere göre Kilis'te bir camiye roket atıldı.

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roketin bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Çalık Camisine isabet ettiği öğrenildi.

Gürültüyle meydana gelen patlamada camide hasar oluşurken, caddede bulunan bazı kişilerin yaralandığı öğrenildi. Edinilen son dakika bilgilerine göre, patlama sonucu en az 10 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı.

Kilis Vali Mehmet Tekinarslan hain saldırıda 8 vatandaşın yaralandığını, 2 vatandaşın durumunun ağır olduğunu söyledi.

Tekinarslan 2. bir roketin de 100 metre ilerideki bir eve isabet ettiğini, oradaki 4'ü çocuk 5 kişinin dumandan etkilendiğini, durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Şamil Tayyar Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı

Şamil Tayyar sosyal medya hesabı üzerindeki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Genelkurmay teyit ettiği bilgileri paylaşmış. Doğrudur. Malum bugün sınırdaydık, çok sayıda askerimizle görüştük. Sahada öldürülen terörist sayısının 400 civarında olduğu belirtiliyor. Rabbim yiğitlerimize güç kuvvet versin”

Kpsscafe.com.tr | Ankara