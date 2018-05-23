Kilis'te 50 Liralık Gıda Yardımı Sebebiyle İzdiham

Kilis'te bir otel işletmesince ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahiplerine verileceği belirtilen 50 liralık gıda yardımı kartından almak isteyenler otel önüne akın ettiler.

Otel önünde zaman zaman izdiham yaşandığı gözlemlendi. Kilis'te otel işletmeciliği yapan bir kişi, kimlik fotokopisi getiren ihtiyaç sahiplerine 50 lira tutarında gıda yardım kartı dağıtacağını söyledi. Yardım dağıtılacağını duyan, çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu belirtilen kalabalık otel önüne akın etti. İzdihamda zaman zaman ufak çaplı kavgalar ve tartışmalar yaşanırken, kart almak isteyenlerin bir biriyle yarıştığı görüldü. Bir kaç kişi ezilme tehlikesi geçirdi.

Çağrılan polislerin araya girmesiyle izdiham sonlandırılırken, 1050 kişiye 50 TL tutarında gıda yardım kartı dağıtıldığı öğrenildi.

KPSSCAFE - ANKARA