Kilis Adliyesi CTE Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sonuçları

Kilis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından Kilis Adliyesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere ZABIT KATİPLİĞİ, MÜBAŞİR, İCRA KATİPLİĞİ, AŞÇI ve Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere sözleşmeli İNFAZ VE KORUMA MEMURU, MAKİNE TEKNİSYENİ, SIHHI TESİSAT TEKNİSYENİ ve ŞOFÖR unvanlarında yapılacak olan sınavlara başvuruda bulunup, yapılan incelemede başvurularına ilişkin "KABUL" - "RET" şeklinde belirlenen listeler aşağıda ilan edilmiştir. İş bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca posta ile tebliğ yapılmayacaktır.

İnfaz ve Koruma Memurluğuna müracaat eden adaylar için aday tespit listelerinde isimlerinin karşısında "KABUL" yazan adayların boy-kilo ölçümü 29/06/2018 tarihinde Kilis Adliyesi 1. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. Adayların boy kilo ölçümü yapılacağı tarih ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmaları gerektiği hususu ihtaren tebliğ olunur.

Sıralamaya giren İnfaz ve Koruma Memuru adayları boy kilo ölçümüne gelirken; diğer unvanlarda sıralamaya giren adayların ise 09/07/2018 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen evrakları Kilis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerektiği hususu ihtaren tebliğ olunur.27/06/2018

NOT: 1- İnfaz ve Koruma Memuru adayları boy kilo ölçümünün yapılacağı yerde belgelerini teslim edebilirler.

2- Zabıt Katipliği ve İcra Katipliği Uygulama sınavı 09/07/2018 tarihinde Saat: 09.00'da Kilis Adliyesi 1. Kat Konferans salonunda yapılacaktır.

3-Şoför uygulama sınavı için adaylar 06/07/2018 tarihinde Saat: 09.00'da Kilis Adliyesi 1. Kat Komisyon kaleminde hazır bulunmaları gerekir.

4- BÜTÜN UNVANLARA AİT SÖZLÜ SINAV TARİHİ 16/07/2018 TARİHİNDE KİLİS ADLİYESİ İNTERNET SİTESİNDE İLAN EDİLECEKTİR. (http://www.kilis.adalet.gov.tr/)

Aday Tespit Listeleri için;

KİLİS L TİPİ VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İÇİN İKM ERKEK TIKLAYINIZ

KİLİS L TİPİ VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MAKİNE TEKNİSYENİ TIKLAYINIZ

KİLİS L TİPİ VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU SIHHİ TESİSAT TIKLAYINIZ

KİLİS L TİPİ VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ŞOFÖR TIKLAYINIZ

KİLİS ADLİYESİ MÜBAŞİR TIKLAYINIZ

KİLİS ADLİYESİ AŞÇI TIKLAYINIZ

KİLİS ADLİYESİ ZABIT KATİPLİĞİ TIKLAYINIZ

KİLİS ADLİYESİ İCRA KATİPLİĞİ TIKLAYINIZ

SIRALAMAYA GİREN (İSİMLERİ KARŞISINDA KABUL YAZAN) ADAYLARIN TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER:

1- Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması formu (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun bilgisayar ortamında doldurularak 4 nüsha hazırlanması, fotoğrafların yapıştırılması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir. Formun alt kısmında bulunan "NÜFUS CÜZDAN SURETİNİ ONAYLAYAN" bölüm Kilis Adalet Komisyonu Başkanlığınca onaylanacaktır.) Formu teslim alınan adayın boy-kilo ölçümü yapılacaktır. (Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)

2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Tablosu Fotokopisi (E-Devlet sisteminden alınan Vukuatlı Nüfus Kayıt Tablosu kabul olunacaktır. ) (4 adet)

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (4 adet)

4- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınan adli sicil kaydı kabul olunacaktır. ) (4 adet)