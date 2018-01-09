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Kılıçdaroğlu'ndan KİT'lere Kadro Çağrısı 'Niye Kadro Vermiyorsunuz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taşerona kadro düzenlemesine ilişkin hükümete eleştirilerde bulundu. KİT'lere kadro neden verilmedi? CHP Liderinden taşeron kadro tepkisi.

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Kılıçdaroğlu'ndan KİT'lere Kadro Çağrısı 'Niye Kadro Vermiyorsunuz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taşerona kadro düzenlemesine ilişkin hükümete eleştirilerde bulundu. KİT'lere kadro neden verilmedi? CHP Liderinden taşeron kadro tepkisi.

09 Ocak 2018 Salı 17:24
Kılıçdaroğlu'ndan KİT'lere Kadro Çağrısı 'Niye Kadro Vermiyorsunuz'

Kılıçdaroğlu'ndan KİT'lere Kadro Çağrısı 'Niye Kadro Vermiyorsunuz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taşerona kadro düzenlemesine ilişkin hükümete eleştirilerde bulundu. KİT'lere kadro neden verilmedi? CHP Liderinden taşeron kadro tepkisi.
 
Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili sürecin memnuniyet verici olduğunu fakat söz konusu düzenlemenin meclise getirilmeden KHK ile yapıldığını, yine aynı düzenlemede KİT'lerin kapsam dışarı bırakıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bizden, bizim söylemlerimizden rahatsız olduklarını biliyorum ama gerçekleri dile getirmek benim ve partimin boynunun borcudur. Bir ayrımcılık daha yaptılar. Taşeron işçilerin bir kısmını sözde kadroya aldılar 50 bine yakın taşeron işçisine kadro vermiyorlar. Niye kadro vermiyorsunuz? Ankara'daki beylerin keyfi öyle istemiş. İstediğimize kadro veririz istediğimize vermeyiz. Hangi inançtan, kimlikten olursa olsun sözümüz söz hiçbir ayrımcılık yapmadan kadroyu vereceğiz. Bu ülkeye birinci sınıf demokrasi gelinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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Son Güncelleme: 09.01.2018 17:32
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TaşeronTaşeron KadroTaşeron Kadro Son Dakika
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