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Kılıçdaroğlu'ndan Kritik ByLock Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin düzenlediği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamasında BYLock ile ilgili kritik bir ifadey yer verdi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Kritik ByLock Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin düzenlediği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamasında BYLock ile ilgili kritik bir ifadey yer verdi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 12:48
Kılıçdaroğlu'ndan Kritik ByLock Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ByLock'a ilişkin kritik bir açıklama geldi.Kılıçdaroğlu, Ekim 2016'da "ByLock kullanımında manipülasyon olabileceğini" bir raporla Başbakanlığa bildirdiklerini söyledi.

Bir otelde düzenlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zirvesi'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi. "Geleceği iyi düşünmek zorundayız. Gelecekte Türkiye, dünya liginde nerede yer alacak?" sorusunu soran Kılıçdaroğlu, herkesin kendisini yenileme, dünyayı anlamaya ihtiyacı olduğunu aktardı.

Her saniyede çok sayıda buluş yapılan bir dönemde olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Eğer biz eğitim sistemimizi yenilemezsek, çağa uydurmazsak, sorgulayan, analitik bir yapıya kavuşturmazsak geleceğimiz pek de parlak değil. Aklın üstünlüğünü, bilginin üstünlüğünü toplumun her kesiminin kabul etmesi lazım. Akıl dünyanın artık en stratejik ürünüdür. İnsanoğlunun doğasından gelen bir merak duygusu vardır, hayatı sorgular. Hiç kimse unutmasın, Amerikalıların Mars'a gönderdiği aracın adı da merak. Eğer bir eğitim sistemi, merak dediğimiz duyguyu güçlendirirse, toplum ilerler. Eğer bir siyasetçi çıkıp bir alanda çıkıp konuşma yaparken, 'biz Müslüman bir ülkeyiz, bizim mucit yetiştirmemiz mümkün değildir' diyorsa o toplumu geriye götürmekle görevlendirilmiş demektir. İslamiyet'in ilk dönemlerinde bilim insanlarını görürsünüz, Müslüman bilim adamları Ortaçağ karanlığını yırtmıştır." dedi.

Eğitim Sistemine Eleştiri

Eğitim sistemini de eleştiriler getirerek, eğitim sisteminin milli bir politika olması gerekirken, bakandan bakana değiştiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz kendi çocuklarımızı denek olarak kullandık, oysa eğitim milli olmak zorundadır." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Eğer düşünceyi kısıtlarsanız hiçbir üniversite bilgi üretmez. Eğer bizim yetişmiş insan gücümüz geleceği Türkiye'de değil de başka ülkelerde arıyorsa bu demokrasimizin ayıbıdır. Bir bilim insanı düşünmeyecek de ne yapacak? Üniversiteleri Ortaçağ üniversitelerine dönüştürdüler. Bunlara üniversite denmez, üniversitelerin özelliği her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı yerlerdir. İnsanoğlu tekerleği 3 milyon yılda buluyor, bugün her saniyede birden fazla buluş var. Dolayısıyla çok hızlı, kararlı ve tutarlı adımlar atmak zorundayız. Tren kaçarsa yakalayamazsınız."

Ciddi Raporlar Hazırladık

Partilerinde gerçekten özveriyle çalışan çok sayıda arkadaşları olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, ByLock kullanımı dolayısıyla binlerce kişi hapse atılırken, kendilerinin yaptıkları bir çalışmayla Ekim 2016'da "ByLock kullanımında manipülasyon olabileceğini" bir raporla Başbakanlığa bildirdiklerini açıkladı.

Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de son 2 yılda dünyada çok değişiklikler yaşandığını, CHP olarak kendilerinin de süreci çok aktif tutmaya çalıştıklarını bildirdi.

CHP olarak müthiş bir ekipleri olduğuna dikkati çeken Aksünger, "hem parti açısından hem Türkiye açısından elinden geleni yapıyor, çok ciddi raporlar üretiyor ve gerekli yerlere iletiyoruz. Buna hükümet de dahil." dedi.

"Teknoloji hiçbir zaman amaç olmamalı, teknoloji bir araçtır." görüşüne yer veren Aksünger, Türkiye'deki en büyük problemin ise teknolojinin amaç haline gelmesi olduğunu iddia etti.

Aksünger, Türkiye'nin teknolojiyi üretmeden tükettiğini belirterek, "Bu tüketim aslında Türkiye'nin geleceğini, umutlarını tüketiyor." ifadesini kullandı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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