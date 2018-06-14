Kılıçdaroğlu'ndan Atama Açıklaması! '1 Milyon Atama Yapılacak!'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Show Tv'de seçim özel yayınında konuştu.

Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir çatışma, hele hele yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız kimse hayatını kaybetmemiştir, umarız yine oradaki gerginlik sona erer. Politikacıların da bu konuda çok dikkatli dil kullanmaları gerekiyor. İnsanlar politikacılara zaman zaman tepki gösterebilirler. Bunu da anlayışla karşılamak gerekiyor ama karşılıklı gerginliği besleyecek söylemlerden her şeyden önce politikacıların dikkatle kaçınması zorunlu. Bizim de Konya'da seçim büromuza saldırıldı, gençler yaralandı, darp edildi. Arkadaşlarımızı Konya'ya gönderdik. Mevlana'nın türbesinin olduğu bir yerde bu tür acı ve insanı üzen olayların olmaması lazım. Biz, Suruç'ta da, Konya'da da bu tür olaylar olmamalı ve artık bunlar artık tarihte kalmalı diye düşünüyoruz." dedi.

Atama bekleyen öğretmen kavramının ortadan kalkacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Atama bekleyen öğretmen kavramını kaldıracağız. Atama bekleyen çok sayıda öğretmenimiz var. Birinci etapta 1 milyona yakın atama bekleyen öğretmen atanacak. Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen uygulamasına da son vereceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın OHAL ile ilgili açıklamalarını da değerlendiren CHP Lideri, "Erdoğan'a inanmıyorum. Dün söylediğine bugün 180 derece aksini söyleyerek, dün söylediğini bugün yalanlayabiliyor zaten. Öyle bir kişiliği var Sayın Erdoğan'ın. OHAL'i kaldıracaksa niye şimdi kaldırmıyor, daha önce niye kaldırmıyor? OHAL'siz yönetemiyor, baskısız yönetemiyor, şiddetsiz yönetemiyor Türkiye'yi. Onun için OHAL'i kaldıracaksa daha önceden kaldırabilirdi. Şimdi, OHAL'in toplum için risk oluşturduğunu, demokrasi kültürümüzü zedelediğini ve OHAL'in kaldırılmasının toplumda kabul gördüğünü görünce, 'Efendim işte OHAL'i kaldıracağım seçimden sonra' diye bir düşünce dillendiriyor. Ben inanmıyorum. Onun OHAL'i kaldırmasına gerek yok, OHAL'i Muharrem Bey kaldıracak." şeklinde konuştu.