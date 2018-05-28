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Kılıçdaroğlu'na Suikast Düzenlemeye Çalışan, 1 Askerimizi Şehit Eden,  Terörist Öldürüldü!

Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na suikast düzenlemek isteyen, bir kahramanımızı şehit eden terörist öldürüldü.

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Kılıçdaroğlu'na Suikast Düzenlemeye Çalışan, 1 Askerimizi Şehit Eden,  Terörist Öldürüldü!

Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na suikast düzenlemek isteyen, bir kahramanımızı şehit eden terörist öldürüldü.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 15:14
Kılıçdaroğlu'na Suikast Düzenlemeye Çalışan, 1 Askerimizi Şehit Eden,  Terörist Öldürüldü!

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken bölücü hainlerce şehit edilen Şehit Jandarma Ulaştırma Er Çaybaşı'nın faillerinden sözde Artvin açılım sorumlusu Velat Kod adlı Behçet Avras isimli hainin öldürüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan duyuruda, "Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında sözde Artvin açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybașı'nın faiilerinden olduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluChpSuikast
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