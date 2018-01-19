Kılıçdaroğlu :"Birisi İşsizlikten Kendini Yakıyorsa, Bu Dünyanın Her Yerinde Haberdir"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti meclisi toplantısı öncesinde konuştu.

Fetullahçı Terör örgütüyle ilgili mücadelede CHP'nin her türlü adıma sıcak baktığını fakat OHAL'in kaldırılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararları ne olacak hepimiz bekliyoruz. Resmi Gazete'de de yayımlandı. Nasıl karar verileceğini göreceğiz. Biz parlamento görev yapsın derken dün OHAL 3 ay süre ile uzatıldı. Siz FETÖ ile hala mücadele edemediyseniz sizin gücünüz tartışılır. FETÖ dediğiniz kimdir. Biz açık ve net çağrımızı yine yapalım. OHAL'i kaldırın, FETÖ ile mücadele için kanun mu gerekiyor, el birliği ile yapalım. Gerekirse 24 saat çalışırız. OHAL'e devam, Türkiye açısından ciddi maliyetler doğuruyor." dedi.

İşsizlik Meselesine değinen Kılıçdaroğlu, "Neden 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir insan Meclis önünde kendini yakar, İzmir'de soyunur 'Ben açım, aç diye' bağırır. Ben konuştuğumda, yakma olayını haber yapamayan televizyon ve gazeteler ben konuştuktan sonra haber yapmaya başladılar ama beni eleştirerek. Birisi kendisini işsizlik nedeniyle yakıyorsa bu dünyanın her tarafında haberdir." dedi.

Afrin operasyonunun el bab operasyonu gibi olmadığını söyleyen CHP lideri, El Bab'da uluslararası uzlaşının olduğunu fakat Afrin'de böyle bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin başına bütün bu olayları açan da bu hükümettir. Afrin'le ilgili konuşuyorlar. Afrin El Bab gibi değildir. El Bab'da uluslararası uzlaşma vardı. Amerika'nın da Rusya'nın da Suriye'nin de kabulü vardı. 72 şehidiğimiz vardı. Önce siz diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. Gerek Akar'ın gerek Fidan'ın çabaları kaydadeğerdir. Diplomasi sonuna kadar zorlanmalı. Hava desteği almadan girilecek bir Afrin büyük maliyetlere yol açar. Oraya asker sokacaksanız, seni kefenle karşılayan arkadaşlarını gönder önce. Bu milletin fakir fukara çocuğunu oraya gönderme. Ondan sonra mücadele edeceksen edeceksin. Özellikle de iktidar sahiplerinin çok iyi bilmesi lazım." dedi.

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