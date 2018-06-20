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KGM 640 Memur Alımının Yayımlanması İçin Adaylar Gazeteye İlan Verdi

Karayolları Genel Müdürlüğü 640 memur alımı için adayların aylardır bekleyişleri devam ediyor. Bakanlık bu konuda bir açıklama yapmıyor. İlanı bekleyen adaylar ise Gazete ilanı verdi.

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KGM 640 Memur Alımının Yayımlanması İçin Adaylar Gazeteye İlan Verdi

Karayolları Genel Müdürlüğü 640 memur alımı için adayların aylardır bekleyişleri devam ediyor. Bakanlık bu konuda bir açıklama yapmıyor. İlanı bekleyen adaylar ise Gazete ilanı verdi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:46
KGM 640 Memur Alımının Yayımlanması İçin Adaylar Gazeteye İlan Verdi

Karayolları Genel Müdürlüğü 640 memur alımı için adayların uzun süredir devam eden bekleyişleri devam ediyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz yıl yapılan 640 memur alımının ardından yaptığı açıklamada 640 memur alımı daha yapacaklarını duyurdu. Bu açıklamaları da bir biri ardına gelen bazı açıklamalar takip etti. Ancak 640 memur alımı hala sözde kalmış durumda. Adaylar ise 2018 KPSS'nin yakaşması nedeniyle ilanın yayımlanması için yoğun şekilde taleplerini iletiyor. Son olarak KGM 640 memur alım ilanını bekleyen adaylar bir gazete ilanı yayımladı.

Yayımladıkları ilanında adaylar başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Arslan olmak üzere diğer yetkililere seslendi ve ilanın bir an öne yayımlanmasını istedi.

Gazete'de bugün yayımlanan duyuru şu şekilde;

SON AÇIKLAMA 17 MAYIS'TA GELMİŞTİ

17 Mayıs'ta sitemizde de yer verdiğimiz haberimiz şu şekildeydi: Karayolları Genel Müdürlüğü 640 personel alımına dair basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, Genel Müdürlüğün kış şartlarıyla mücadele kapsamında iş makinesi parkının da güçlendirildiğini, personel ihtiyacı için de gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Bakan Arslan, "Bu sene ikinci yarıda 640 teknik personeli bünyemize katmaklı ilgili süreci başlatacağız. Sene bitmeden bunları, kadromuza katacağız ki önümüzdeki kış sezonuna yani 2018-2019 kış sezonuna yeni parkımıza katacağız iş makinelerine de uygun bir şekilde teknik kadromuzu güçlendirmiş olalım" ifadelerini kullandı.

Siz de aşağıda buluna nyorum kısmından KGM 640 memur alımı hakkındaki talep ve düşüncelerinizi yzabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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