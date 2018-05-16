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Kerkük'teki Türkmen Soydaşların Genel Seçimlere Yönelik Protestosu Sürüyor

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen soydaşlarımız, genel seçimlere hile karıştırıldığına yönelik 4 gün önce başlattıkları gösterileri devam ettiriyor.

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Kerkük'teki Türkmen Soydaşların Genel Seçimlere Yönelik Protestosu Sürüyor

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen soydaşlarımız, genel seçimlere hile karıştırıldığına yönelik 4 gün önce başlattıkları gösterileri devam ettiriyor.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 21:58
Kerkük'teki Türkmen Soydaşların Genel Seçimlere Yönelik Protestosu Sürüyor

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen soydaşlarımız, genel seçimlere hile karıştırıldığına yönelik 4 gün önce başlattıkları gösterileri devam ettiriyor.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen soydaşlar, genel seçimlere hile karıştırıldığı için başlatılan gösterilere bugün de devam ettiler. Kentteki valilik binası önünde toplanan Türkmenler, sadece Kerkük değil Irak genelinde seçimlere hile karıştırıldığını söyleyerek bu hukuksuzluğun giderilmesini talep etti. Oyların sayılmadığını, oy verdikleri sandıklardan Türkmenlerin verdiği oyların aksine oylar çıktığını söyleyen Türkmen soydaşlar, söz konusu hukuksuzluğun giderilmesi için eylemlerin devam edeceğini söyledi.

Başbakan Haydar El İbadi, "Kerkük'teki seçim krizine son verilmesi için gerekirse elle sayım yapılsın." demişti.

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KerkükKerkük Türkmen
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