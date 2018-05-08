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Kerim Çoraklık Bugün Gözaltına Alındı

24 Haziran seçim sürecinde İYİ Partili isim hakkında gözaltı kararı verildi ve o isim bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Kerim Çoraklık Bugün Gözaltına Alındı

24 Haziran seçim sürecinde İYİ Partili isim hakkında gözaltı kararı verildi ve o isim bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

08 Mayıs 2018 Salı 10:36
Kerim Çoraklık Bugün Gözaltına Alındı

Son dakika haberi: İYİ Partili isim FETÖ'den gözaltına alındı.

İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu olduğu ifade edilen Kerim Çoraklık, FETÖ propagandası suçunu işlediği iddiasıyla bugün sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.

Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın son dakika olarak geçtiği haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.

Bugün Yeni Şafak ve Star, Çoraklık'ın FETÖ propoganası yaptığı iddiasını gazetelerinin birinci sayfalarına taşımıştı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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