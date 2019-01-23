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Kerç Boğazı'nda 4 Türk hayatını kaybetti 4 Türk Kayıp

Dışişleri Bakanlığı Kerç Boğazı'nIN Rusya Kıyısında Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın faciasında hayatın kaybeden 14 kişiden 4'ünün Türk olduğunu ve 4 Türk mürettebatın da kayıplar arasında bulunduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Kerç Boğazı'nda 4 Türk hayatını kaybetti 4 Türk Kayıp

Dışişleri Bakanlığı Kerç Boğazı'nIN Rusya Kıyısında Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın faciasında hayatın kaybeden 14 kişiden 4'ünün Türk olduğunu ve 4 Türk mürettebatın da kayıplar arasında bulunduğunu açıkladı. İşte detaylar...

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:05
Kerç Boğazı'nda 4 Türk hayatını kaybetti 4 Türk Kayıp

Dışişleri Bakanlığı Kerç Boğazı'nIN Rusya Kıyısında Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın faciasında hayatın kaybeden 14 kişiden 4'ünün Türk olduğunu ve 4 Türk mürettebatın da kayıplar arasında bulunduğunu açıkladı. İşte detaylar...
 

Kerç Boğazı'ndaki facia ile ilgili Dışişleri Bakanlığı, Türk mürettebatın durumu hakkında açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında kazada 8 Türk mürettebatın kurtarıldığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak 2019 tarihinde, Maestro ve Candy adlı Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın felaketinde, aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu her iki gemi mürettebatından hayatını kaybedenler olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Kazanın haber alındığı ilk andan itibaren, yakından takip edilen olayda, ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'i kurtarılmış, 4’ü ise vefat etmiştir. Kayıp olan 4 vatandaşımız için ise arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Diğer taraftan, müteveffaların cenazelerinin en kısa sürede ülkemize getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz."

KerÃ§ BoÄazÄ±'nda iki gemi alev aldÄ±: 10 Ã¶lÃ¼! AralarÄ±nda TÃ¼rkler de Var!

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.01.2019 19:08
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