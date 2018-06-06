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Kepçeyle Hendek Kazan Bölücü Teröristler İstanbul'da Yakalandı

Doğu ve Güneydoğuda sözde 'Öz yönetim' ilanında bulunarak iş makineleriyle hendek kazan bölücü terör örgütü PKK mensubu 13 hain İstanbul'da kıskıvrak yakalandı.

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Kepçeyle Hendek Kazan Bölücü Teröristler İstanbul'da Yakalandı

Doğu ve Güneydoğuda sözde 'Öz yönetim' ilanında bulunarak iş makineleriyle hendek kazan bölücü terör örgütü PKK mensubu 13 hain İstanbul'da kıskıvrak yakalandı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 17:33
Kepçeyle Hendek Kazan Bölücü Teröristler İstanbul'da Yakalandı

Doğu ve Güneydoğuda sözde 'Öz yönetim' ilanında bulunarak iş makineleriyle hendek kazan bölücü terör örgütü PKK mensubu 13 hain İstanbul'da kıskıvrak yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütünün üst yapılanması KCK ve gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 20 örgüt üyesinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bölücü hainlerin barındığı belirtilen 6 ilçede 22 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 13 hain kıskıvrak yakalandı.

Diğer 7 kişinin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yakalanan bölücü teröristlerden bazılarının sözde öz yönetim gerekçesiyle 2015 yılında Şırnak'ın Cizre ve Diyarbakır'ın Sur ilçelerinde hendek kazdığı , polis ve askerimizle çatıştığı , kazdıkları çukurlara bomba tuzakladıkları, İstanbul'a yasa dışı eylem ve faaliyette bulunmak üzere gönderildikleri öğrenildi. 

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KepçePkk OperasyonlarıBölücü Teröristlere Yönelik Operasyonlar
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