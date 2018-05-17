Kendisine 'Canım' Diyen Garsona Kurşun Yağdırdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 40 yaşındaki Abdülkerim Y. , arkadaşıyla birlikte kahvaltı yapmak için gittiği otelde kendisine laubali davrandığını ve sürekli 'Canım' dediğini iddia ettiği garsona kurşun yağdırdı.

Elde edilen bilgilere göre, Safranbolu'ya Bağlarbaşı Mahallesi Kabakçı Cami Caddesi'nde sabah saatlerinde kahvaltı için gelen 40 yaşındaki Abdülkerim Y. ve arkadaşı Veysel D. otel çalışanlarından kahvaltı istedi. Kahvaltılarını yaparlarken bir garsonun kendisine kötü davrandığını öne süren ikili yemekleri bittikten sonra otelden ayrılırken söz konusu garsonla tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine üzerinde taşıdığı silahı çıkaran Abdülkerim Y. garsonun bacaklarına 5 el ateş etti. 3 kurşunun isabet ettiği garson kanlar içinde yere yığılırken, iki arkadaş olay yerinden otomobille uzakllaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı garsonu hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de şahısları yakalamaya yönelik operasyon başlattı. İki arkadaş kısa süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan iki arkadaş, otelde çalışanların kendilerine yönelik laubali tavırlarından dolayı böyle bir olayın meydana geldiğini söyledi.

Şahısların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

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