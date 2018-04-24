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Kendisinden 25 Yaş Küçük Kadınla Evlendi, Bir Gün Sonra Kayboldu, 1 Hafta Sonra Ölü Bulundu! 

Kütahya'da Elif Efe isimli 36 yaşındaki kadınla nikah kıydıkdıktan bir gün sonra ortadan kaybolan ve bir hafta sonra ölü bulunan işçi emeklisi 61 yaşındaki Metin Efe'nin ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak. 

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Kendisinden 25 Yaş Küçük Kadınla Evlendi, Bir Gün Sonra Kayboldu, 1 Hafta Sonra Ölü Bulundu! 

Kütahya'da Elif Efe isimli 36 yaşındaki kadınla nikah kıydıkdıktan bir gün sonra ortadan kaybolan ve bir hafta sonra ölü bulunan işçi emeklisi 61 yaşındaki Metin Efe'nin ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak. 

24 Nisan 2018 Salı 16:46
Kendisinden 25 Yaş Küçük Kadınla Evlendi, Bir Gün Sonra Kayboldu, 1 Hafta Sonra Ölü Bulundu! 

Kütahya'da Elif Efe isimli 36 yaşındaki kadınla nikah kıydıkdıktan bir gün sonra ortadan kaybolan ve bir hafta sonra ölü bulunan işçi emeklisi 61 yaşındaki Metin Efe'nin ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak. 

Mecidiye Mahallesi Behti Sokak'ta dün bir inşaatta çalışan işçiler, altı bodrum olan tek katlı evin arka bahçesinde yerde hareketsiz durumda bir kişiyi gördü. İşçilerin haber vermesi üzerine evin sahibi olan ve yalnız yaşadığı belirtilen 50 yaşındaki Güngör Yavuz, evinin arka bahçesinde yatan cesedin arkadaşı Metin Efe'ye ait olduğunu gördü. Yavuz, "Metin, geceyi bu evde geçirdi. Ben sabah erkenden evden çıkmıştım. Kendisi de benden sonra çıkıp gidecekti. Ben onun gittiğini sanıyordum" dedi. 

Sırtında düşmeye bağlı olduğu sanılan yara izi bulunan Efe'nincesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi maksadıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Metin Efe'nin bir hafta önce Antalya'dan gelen ve kendisinden 25 yaş küçük Elif Efe ile nikah kıydığı ertesi gün ortadan kaybolduğu bildiriliyor.

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