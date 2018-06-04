Kemal Kılıçdaroğlu: Ortadoğu'da Barış Sağlanacak

Batıkent Meydan Alışveriş Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin iktidarında ilk işin OHAL'in kaldırılması olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, üniversitelerden atılan tüm hocaların üniversitelerine döneceğini, yüzde 10 seçim barajının kaldırılacağını, millet ittifakının yeni bir anayasayı ele alacağını söyledi. 1 sene içerisinde 180 bin öğretmen ataması yapılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, okullarda öğrencilere kahvaltı, öğle yemeğinin ücretsiz verileceğini belirtti. Ortadoğu politikasının baştan aşağıda değişeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ortadoğu ülkelerindeki çatışma halinin durdurulacağını ve barış ortamının sağlanacağını söyledi.

İşsizlik ve ekonomi konusuna da değinen CHP Lideri, "Vatandaşa gelince para yok, emekliye gelince para yok, işsize gelince iş yok, fabrikaya gelince teşvik yok, çiftçiye gelince para yok. Kime var? Rantiye kesimine var. Onlara para buluyorlar. Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki 'Efendim biz faize karşıyız, faiz haramdır'. Zaten sofranız haram sizin. Beyefendinin çocuğu, yani TESK'in oğlu zaten milletvekili adayı. Beş yıldızlı otelde düzenliyor iftarı. Kimin parasıyla? Esnafın parasıyla. Esnafın hangi halde olduğunu biliyor musun sen? Esnafın borç batağında olduğunu biliyor musun sen? Şimdi kalkmışlar Muharrem İnce'yi eleştiriyorlar. Yedikleri yemek helal değil. 81 milyon vatandaşıma söylüyorum, 15-16 yılda 151 milyar doları tefecilere verenlere oy verirsen sen harama ortak olursun kardeşim. 687 milyar lirayı içeride, 151 milyar doları da dışarıda tefeciye kaptıracaksın, sonra kalkacaksın 'Efendim ben Türkiye'yi düzelteceğim'. Ne zaman? '24 Haziran'dan sonra'. Niye şimdi yapmıyorsun? Elini tutan mı var? Çıkar kararname, yap. Faizi indir, iki maaş ikramiye ver, öğretmen atamalarını yap. 'Efendim 24'ünden sonra'. 24'ünden sonra zaten yapamayacaksın ki. 24'ünden sonra zaten Muharrem İnce cumhurbaşkanı, parlamentoda da CHP olacak." dedi.

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